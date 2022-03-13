Який має вигляд зараз бомбардований Харків: рятувальники розбирають завали (фото)

Який має вигляд зараз бомбардований Харків: рятувальники розбирають завали (фото)

Шукають також тіла загиблих та постраждалих.

Надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

Про це повідомили в ДСНС України 13 березня.

Рятувальники в місті продовжують ліквідовувати наслідки бомбардувань, розбирають завали, шукають тіла загиблих та постраждалих.

Відповідні роботи тривають у Київському, Холодногірському, Шевченківському та Новобаварському районах Харкова.

До робіт залучені рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальні служби.

м. Харків, 18-й день війни: рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків бомбардувань, розбирають завали,... Опубліковано ДСНС України Неділя, 13 березня 2022 р.

Нагадаємо, 12 березня російські окупаційні війська завдали близько 50 артилерійських та мінометних ударів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані. Проте область та її центр тримають оборону, повідомив голова ВЦА Олег Синєгубов. ЗСУ завдають значних втрат противнику та не дають просунутися вперед.

ТСН.ua