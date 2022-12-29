Який найстрашніший день війни та чи є "хороші росіяни": відповідь Єрмака

Голова ОП визнав, що не очікував від росіян таких звірств.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, який день повномасштабної війни був для нього найстрашнішим.

Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я думаю, що це (коли побачили. – Ред.) кадри з Бучі ще до цього, як це стало загальновідомим. Це був напевно, один із найбільш жахливих днів", – сказав він.

Голова ОП визнав, що не очікував від росіян таких звірств.

"Я думаю, що ніхто не очікував, що може з'явитися ціле покоління маніяків, вбивць, яке виховувалося на великій російській культурі. Культура не існує сама по собі, вона формує людину. І якщо сьогодні ми бачимо Бучу, Ірпінь, як жінки окупантів закликають вбивати українців, то про яку культуру можна говорити", – сказав Єрмак.

Він наголосив, що всі росіяни винні у подіях в Україні.

"Тільки в одних росіян є на руках кров, а є ті, що мовчанням або минулою лояльністю (до путінського режиму. – Ред.) дали підтримку, щоб це відбувалося", – підсумував глава Офсу президента.