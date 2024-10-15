Які потрібні терміни служби та мотивація: захисниця з Волині Майя Москвич розповіла

Військовослужбовиця з Луцька Майя Москвич завершила службу в ЗСУ і наразі звільнена в запас.

Про це вона написала у Facebook.

Захисниця наголосила на наступних моментах:

потрібен чіткий термін служби, бо "безкінечність служби множить на нуль мотивацію служити";

мотивації воювати за Українську державу, має бути збудована на мотивуванні, а не на залякуванні;

дозволи на переведення;

переусвідомити, за що ми воюємо. І, можливо, трохи спуститися із рівня "перемогти росію" на рівень "зберегти державу";

припинити робити з військових титанів, а побачити в них простих людей, які дуже виснажені і втомлені і потребують відпочинку;

людям, котрі не хочуть йти у військо з різних причин, було би добре свої страхи і побоювання сформувати у вигляді вимог, і ставити ті вимоги державі;

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Майя Москвич зазначила, що ЗСУ потребують реформи і змін.

"Вертаюся виснаженою. Але з легким серцем. Понад усе хочу відпочити і відіспатися і піти по гриби ) і щоб мені привезли мого котика зі сходу) І відновити своє здоровʼя, наскільки це можливо. Здоровʼя - це номер 1. Поки цього не зроблю, не можу планувати жодної праці", – також написала Майя.

Військовослужбовиця подякувала всім, з ким служила.

Довідка: Волинянка Майя Москвич родом із села Нічогівка колишнього Маневицького району. Вона – громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников висловив думку, що в Україні й надалі знижуватимуть мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією триватиме ще декілька років.

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