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Які потрібні терміни служби та мотивація: захисниця з Волині Майя Москвич розповіла

Які потрібні терміни служби та мотивація: захисниця з Волині Майя Москвич розповіла

Військова з Луцька Майя Москвич звільнилася в запас / Фото: скриншот з відео

Військовослужбовиця наголосила, що безкінечність служби – множить на нуль мотивацію служити.

Військовослужбовиця з Луцька Майя Москвич завершила службу в ЗСУ і наразі звільнена в запас.

Про це вона написала у Facebook. 

Захисниця наголосила на наступних моментах:

  • потрібен чіткий термін служби, бо "безкінечність служби множить на нуль мотивацію служити";
  • мотивації воювати за Українську державу, має бути збудована на мотивуванні, а не на залякуванні;
  • дозволи на переведення;
  • переусвідомити, за що ми воюємо. І, можливо, трохи спуститися із рівня "перемогти росію" на рівень "зберегти державу";
  • припинити робити з військових титанів, а побачити в них простих людей, які дуже виснажені і втомлені і потребують відпочинку;
  • людям, котрі не хочуть йти у військо з різних причин, було би добре свої страхи і побоювання сформувати у вигляді вимог, і ставити ті вимоги державі;

Майя Москвич зазначила, що ЗСУ потребують реформи і змін.

"Вертаюся виснаженою. Але з легким серцем. Понад усе хочу відпочити і відіспатися і піти по гриби ) і щоб мені привезли мого котика зі сходу) І відновити своє здоровʼя, наскільки це можливо. Здоровʼя - це номер 1. Поки цього не зроблю, не можу планувати жодної праці", – також написала Майя. 

Військовослужбовиця подякувала всім, з ким служила. 

Довідка: Волинянка Майя Москвич родом із села Нічогівка колишнього Маневицького району. Вона – громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни, перша жінка-учасниця Національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games, засновниця клубу Archers Birds.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портников висловив думку, що в Україні й надалі знижуватимуть мобілізаційний вік та почнуть набирати до війська жінок, якщо війна з Росією триватиме ще декілька років.

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