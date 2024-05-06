Який саме катер уразило ГУР у Криму і що з ним зараз: деталі від Юсова

В ГУР Міноборони України повідомили про знищення в Чорному морі російського швидкісного катера серії "Мангуст". Судно затонуло.

Про це представник української військової розвідки Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону 6 травня.

У ГУР підтвердили не лише ураження, але й знищення російського катера.

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"Швидкісний катер "Мангуст" мав бути швидкісним, а тепер став нерухомістю, на дні знаходиться", – повідомив Юсов.

Він також звернув увагу, що катер серії "Мангуст"150 – це достатньо новітня розробка росіян. В акваторії Чорного моря таких суден не так багато.

"Сьогодні – мінус один, це вже точно", – зазначив представник ГУР.

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Юсов вказав, що ворожий катер був ліквідований групою 13 ГУР, і що дрони Magura V5 української розробки "вкотре прекрасно себе зарекомендували".

Представник розвідки запевнив, що хоча окупанти і намагаються врахувати попередні невдачі та ховають свої кораблі, українські фахівці знаходять можливості для ураження суден.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

Нагадаємо, раніше 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

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