Який сценарій розвитку війни Росії проти України бачать у США - Жданов

У Сполучених Штатах є свій сценарій розвитку військової кампанії в Україні, що пов'язано з постачанням та кількістю зброї.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про це на своєму ютуб-каналі.

Із посиланням на слова керівника ГУР Кирила Буданова, який заявляв, що взимку війна трохи стихне, а до літа можливе закінчення гарячої фази чи навіть перемога України, Жданов нагадав, що Україна, як партнер НАТО, має розширені можливості.

"Нагадаю, з нами обмінюються розвідданими країни-партнери, НАТО. Якщо з вуст таких людей, як генерал Буданов, ми чуємо таку інформацію, це означає, що ця людина знає, про що вона каже", - сказав Жданов.

За словами експерта, можливо, США розраховують на те, щоб перемога України над Росією була до літа 2023 року.

Війна Росії проти України

Нагадаємо, Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України 24 лютого 2022 року.

Захід підтримав надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони після ракетних ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Путінська мобілізація, яку він влаштував восени, перетворилася на втечу понад 500 тис. росіян, демонстрацію гнилості російської системи.

Нещодавно секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що розв’язана проти України війна вийшла для Росії на стадію "стратегічного цугцвангу".

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