"Який сенс? ЗСУ вже близько": окупанти формують "виборчкоми" для "референдуму" на Херсонщині

Російські окупанти у Херсонський області не полишають намірів провести псевдореферендум. Так, загарбники 23 липня почали створювати "виборчі комісії".

Проте сенсу проводити "референдум" немає, адже ЗСУ вже близько.

Про це радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив у Мережі.

"Херсонщина. Окупанти отямились. Зрозуміли, що треба терміново зберегти обличчя на фоні провалів, тому зробили декларативну заяву. Оголосили, що на Херсонщині створюється виборча комісія для проведення референдуму щодо входження області до РФ", – йдеться у повідомленні.

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Хлань додав, що до складу "виборчкому" нібито мають увійти сім членів, і вже розпочинається приймання кандидатур.

"Подивимось, хто собі одразу підпише смертний вирок. Але який сенс, які референдуми? ЗСУ вже близько. Хай про свої плани орки розкажуть HIMARSам", – резюмував радник голови ОВА.

Нагадаємо, найвірогідніше, окупанти 11 вересня спробують провести низку фейкових "референдумів" про незаконну анексію областей України.

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