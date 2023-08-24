Який тюремний термін загрожує Путіну за злочини проти України: експерт зі США відповів

Спецпредставник Держдепу США з питань військових злочинів у 2009-2015 роках Стівен Рапп розповів, що російському диктатору Путіну за його злочини проти України загрожує до 30 років позбавлення волі.

Про це він сказав 24 серпня в етері телемарафону.

Він пояснив, що наразі міжнародне право не передбачає смертельного вироку, як це було раніше. А тому Путіну загрожує до 30 років позбавлення волі.

"В інших судах, наприклад, у Нюрнберзі, очевидно, це був би смертний вирок. Але міжнародне право це зараз не дозволяє. Максимальне покарання, яке може присудити МКС, - це 30 років ув'язнення. Але зважаючи на вік усіх цих політичних лідерів і командувачів, для них це означає пожиттєвий термін", - сказав Стівен Рапп.

Нагадаємо, в середині березня 2023 року стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника Кремля Володимира Путіна за примусову депортацію українських дітей. Крім того, суд розслідує інші злочини російського диктатора.

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