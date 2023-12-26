Який вантаж міг бути на борту знищеного "Новочеркаська": військовий експерт дав відповідь

За словами Івана Киричевського, версія про те, що на борту знищеного "Новочеркаська" могли бути дрони-камікадзе є цілком ймовірною.

На борту знищеного десантного корабля "Новочеркаськ" був дуже цінний вантаж.

Таку думку висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у етері телеканалу "Еспресо" 26 грудня.

"У різних джерелах офіційної військової комунікації є версія про "шахеди". Абияк витрачати крилаті ракети Storm Shadow на таку стару бляшанку ніхто не став би. У знищеному "Новочеркаську" мав бути дуже цінний вантаж. Причому фактор розвантаження теж мав бути підтверджений. Тим більше, що з кількох ресурсів одразу з'явилися супутникові фото, як цей десантний корабель 24 грудня стає під причали з кранами для розвантаження", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, версія про те, що на борту знищеного "Новочеркаська" могли бути дрони-камікадзе є цілком ймовірною.

"Там був вантаж, який потрібно було обережно розвантажувати. Тобто не можна відразу вивозити машинами, наприклад, ящики зі снарядами. Треба було звідти виймати дуже обережно. "Шахед" теж потрібно розвантажувати обережно. Тому версії про те, що на знищеному "Новочеркаську" могли бути дрони-камікадзе цілком робоча", - зазначив Киричевський.

Нагадаємо, в ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ". Після потужних вибухів сталася масштабна пожежа. Крім того, відбувалася сильна детонація.

Повітряні сили поінформували, що корабель Чорноморського флоту атакували крилатими ракетами. Втім, якими саме – не уточнили.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАК ЩЕ НЕ ВИБУХАЛО! Знищено рускій воєнний корабль "Новочеркасск", який перевозив "Шахеди"!

ТСН.ua зібрав перелік кораблів Чорноморського флоту, які Росія втратила від 24 лютого 2022 року.

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