"Який великий шлях ми пройшли": Зеленський перелічив, які території вдалося звільнити від ворога

"Який великий шлях ми пройшли": Зеленський перелічив, які території вдалося звільнити від ворога

Президент нагадав, що вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, значної частину Харківщини.

Президент Володимир Зеленський розповів, які українські території вдалося звільнити від ворога.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 13 червня.

"Сьогодні вже 110-й день нашої оборони. І коли це говориш – 110-й день – розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені", – сказав глава держави.

За його словами, українським захисникам вдалося зупиненити наступ окупантів на півдні України.

"Так, вони (росіяни. – Ред.) досі хочуть зруйнувати і Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську й Гуляйполю", – зазначив Зеленський.