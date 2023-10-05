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Який відсоток ворожих цілей сили ППО ідентифікують на звук — пояснення Ігната

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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Який відсоток ворожих цілей сили ППО ідентифікують на звук — пояснення Ігната

Безпілотник / Фото: gettyimages.com

Основна інформація, якою користуються Повітряні сили — це радіолокаційний супровід.

Нещодавно виникло питання про те, що російські війська можуть удосконалити “Шахеди” і зробити їх беззвучними. Однак крім радіолокаційного супроводу, є і візуальні пости спостереження, які теж передають інформацію. Тому робити якусь проблему з того, що вимкнуть звук, не варто.  

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”. 

“Що дає звук? Вночі ми чуємо, що щось гудить. Повітряні сили, звичайно, використовують будь-яку інформацію, яку узагальнюють і надають на пункти управління. Але основна інформація, якою користуються Повітряні сили — це радіолокаційний супровід”, — сказав Ігнат.

“Тобто радіолокаційні станції передають обстановку в повітрі і люди бачать на місцях, що летять “Шахеди”. Відповідно є і візуальні пости спостереження, які теж передають інформацію, так само і звук — просто додаткове підтвердження”, — пояснив речник Повітряних сил.

“Тому робити якусь проблему з того, що вимкнули звук, не варто”, — резюмував він. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росія взимку посилить удари ракетами й дронами! Гетьман та Ігнат

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про підступність росіян під час запусків безпілотників.

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Дата публікації
Перегляди
669
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