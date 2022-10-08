Який вигляд Кримський міст мав до та який після вибуху: з'явилися супутникові знімки

У PlanetScope зробили знімки Кримського мосту 7 і 8 жовтня - до та після вибуху.

У Мережі опублікували супутникові фото Кримського мосту – до і після вибуху.

Про це йдеться у Twitter компанії Planet.

"На цих двох знімках PlanetScope, зроблених з різницею в один день 7 і 8 жовтня 2022 року, показано пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні. Це єдиний міст, який з'єднує Кримський півострів з Росією", – йдеться в повідомленні.

Фото: Planet / twitter

На другому знімку видно сильні пошкодження мосту внаслідок вибуху.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

За його інформацією, ФСБ хотіла арештувати російських генералів, а Міноборони РФ підставило ФСБ, яке відповідало за охорону моста. За словами Подоляка, говорити про можливий путч ще зарано, але в РФ назріває конфлікт між різними силовиками.

Головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що автомобільний рух непошкодженими смугами моста відновили. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають. Пізніше окупанти заявили, що відновили залізничний рух.