Який вигляд матиме перемога у війні: військовий – про реалістичний прогноз

Головною перемогою у війні буде саме збереження держави Україна та нації, що має власну суверенну країну.

Таку думку висловив відомий український активіст, волонтер та офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

Військовий відверто визнав, що не бачить повного досягнення цієї перемоги за свого життя.

На його думку, основна перемога має ділитися на три рівні:

тактичний у короткостроковій перспективі,

оперативний,

стратегічний у довгостроковій перспективі.

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Тактичний – це зупинення росіян там, де можливо, та перехід в оборону. Це дасть змогу наростити резерви, зброю, відновити інфраструктуру. Гай уточнив, що йдеться про заморожування війни через створення умов неможливості наступу росіян.

Оперативний, або середньо-строкові цілі – це нарощування військово-промислового комплексу, економічні, політичні, судова реформи. Забезпечення демократичних принципів шляхом виборів, вступ до ЄС. Загальна військова повинність усіх громадян України (за прикладом Ізраїля).

Стратегічний – це вступ до НАТО, деокупація та реінтеграція законних територій не військовим шляхом, а шляхом санкцій та світового економічного тиску та забезпечення буферної зони в разі "іранізації" або колапсу РФ, як було з Радянським Союзом.

"Набування статусу європейської країни не формально або де-юре, а де-факто інтеграцією економіки та суспільного простору. Інтеграція Держави та Нації в пул цивілізованих країн", – каже військовий.

Проте головною перемогою він називає саме збереження держави України та нації, що має власну суверенну країну.

"Боюся, що цю роботу завершать наші онуки, але ми маємо добудувати та зберегти фундамент, підвалля та надати засоби для цієї роботи – розбудови Українського Дому. Я керуюся принципом - роби, що можеш, там де ти є, тими засобами, які маєш. А ми це можемо", – підсумував Мирослав Гай.

Раніше Мирослав Гай описав два сценарії закінчення війни, спрогнозувавши, як може розвиватися ситуація у разі поразки або перемоги України.

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