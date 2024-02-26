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Який вигляд має Авдіївський коксохім після "звільнення" ворогом (відео)

Який вигляд має Авдіївський коксохім після "звільнення" ворогом (відео)

Знищений Авдіївський коксохімічний завод / Скриншот з відео

Підприємство, на якому працювало все місто, не підлягає відновленню.

Авдіївський коксохімічний завод був повністю зруйнований після приходу російських військ і тривалих боїв. Руйнування зняли на відео з дрона.

Відповідним роликом поділився український журналіст Денис Казанський.

Журналіст виклав відео з розтрощеним коксохімом, зняте з висоти пташиного польоту.

"Авдіївський коксохімзавод після приходу російської армії. Підприємство, на якому працювало все місто, зруйноване та не підлягає відновленню", – йдеться в дописі під роликом.

"Більше нема ні міста, ні заводу, ні людей. Класно "звільнили"…" – додав Казанський.

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Знищений Авдіївський коксохім зняли на відео з дрона

Знищений Авдіївський коксохім зняли на відео з дрона

Нагадаємо, після захоплення Авдіївки російські війська просунулися на захід від міста, зокрема в селі Ласточкине, повідомили в Інституті вивчення війни.

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