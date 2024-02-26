Який вигляд має Авдіївський коксохім після "звільнення" ворогом (відео)

Підприємство, на якому працювало все місто, не підлягає відновленню.
Авдіївський коксохімічний завод був повністю зруйнований після приходу російських військ і тривалих боїв. Руйнування зняли на відео з дрона.
Відповідним роликом поділився український журналіст Денис Казанський.
Журналіст виклав відео з розтрощеним коксохімом, зняте з висоти пташиного польоту.
"Авдіївський коксохімзавод після приходу російської армії. Підприємство, на якому працювало все місто, зруйноване та не підлягає відновленню", – йдеться в дописі під роликом.
"Більше нема ні міста, ні заводу, ні людей. Класно "звільнили"…" – додав Казанський.
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Нагадаємо, після захоплення Авдіївки російські війська просунулися на захід від міста, зокрема в селі Ласточкине, повідомили в Інституті вивчення війни.
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