Який вигляд має Бахмут зараз: супутникові фото показали найпекельніше місце на фронті

Супутникові знімки зафіксували вигляд поруйнованого Бахмута станом на березень, де тривають найважчі на фронті бої.

Відповідні знімки компанії Maxar Technologies опублікувало видання The New York Times.

"На нових супутникових знімках міста на сході України, де місяцями точиться жорстока битва, видно, що мости через стратегічно важливу річку зруйновані", – зазначає видання.

Один з найчіткіших супутникових знімків Бахмута за кілька тижнів показав суттєві пошкодження житлових будинків, мостів і промислових підприємств після тривалих обстрілі і вуличних боїв.

На зробленому 6 березня знімку зафіксовано, що мости через річку Бахмутка були зруйновані. Ця водойма розділяє місто і її можуть використати українські війська як оборонну лінію для стримування російського наступу.

Фото: Maxar Technologies

Деякі з найбільших пошкоджень видно в районах на східному боці міста. Ворог цього тижня оголосив, що нібито "контролює" цю частину.

На ще одному зробленому 6 березня фото зафіксовані район і міст у південній частині Бахмута, які зазнали суттєвих пошкоджень за останні кілька тижнів.

Фото: Maxar Technologies

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Бахмут може невдовзі "впасти". Однак у Міноборони України заклякали довіряти лише військовим, а не прогнозам: "Ми бачимо по ситуації – скільки не пророчили, що там буде, поки що Бахмут стоїть".

Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, актуальність оборони Бахмута з кожним днем лише зростає. Ворог кидає туди найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, штурмові загони "вагнерівців".

За даними ЗСУ, за 8 березня на Бахмутському напрямку було 128 обстрілів та 41 бойове зіткнення. Тієї доби там загинули 127 російських військових, ще 135 – були поранені.

Бахмут потрібно тримати: Сирський зробив гучну заяву

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