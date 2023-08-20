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Який вигляд має драмтеатр зсередини у Чернігові, куди влучила російська ракета

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Який вигляд має драмтеатр зсередини у Чернігові, куди влучила російська ракета

Ракетний удар по драмтеатру у Чернігові. ФОТО: ДСНС України / Фото: Associated Press

Станом на 14:00 відомо про 156 постраждалих та сесеро загиблих.

У Мережі 20 серпня з'явилося відео, який вигляд має драмтеатр зсередини у Чернігові, куди напередодні влучила російська ракета. 

Відео опублікувало "Радіо Свобода".

На кадрах видно пошкоджену будівлю театру, яка пам'яткою архітектури місцевого значення - побиті стіни, вибиті вікна, пошкоджена стеля. Скрізь лежить скло та уламки від будівлі.

Нагадаємо, станом на обід відомо, що загинуло сім людей, зокрема дитина. Кількість постраждалих зросла до 156. Із них у лікарні залишається 41 людина.

Нагадаємо, опівдні 19 серпня російські війська завдали удару по центру Чернігова, ракета влучила в драматичний театр.

Ракетний удар по Чернігову: який вигляд має драмтеатр зсередини

Ракетний удар по Чернігову: який вигляд має драмтеатр зсередини

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В результаті удару по Чернігові пошкоджено 500 помешкань! Останні дані від ОВА

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Дата публікації
Перегляди
634
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