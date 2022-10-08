Який вигляд має Кримський міст після вибуху: на місце прибули слідчі і зняли відео

На місце вибуху на Кримському мосту 8 жовтня прибули працівники Слідчого комітету Росії та опублікували відео того, який вигляд зараз має пошкоджений міст.

Відповідний відеозапис виклало російське видання "РБК".

На кадрах частково помітні пошкодження мосту. Ймовірно, все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Окрім того, на відео зафіксували, як на Кримському мосту гасили пожежу товарного потяга, що спалахнув після вибуху.

Зауважимо, в російському Мінтрансі переконують, начебто потяги зможуть вирушити залізничною ділянкою мосту вже ввечері.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

На Кримському мосту стався вибух вранці 8 жовтня, внаслідок якого спалахнула чимала пожежа. У Росії спершу повідомляли, що там начебто загорілися сім залізничних цистерн із паливом. Згодом стало відомо, що на мосту таки прогримів вибух. Ймовірно, вибухнула вантажівка, що проїжджала мостом.

На великій кількості опублікованих у Мережі фото й відео зафіксовані обвалення автомобільної частини Кримського мосту та суттєве пошкодження залізничної.

В РФ вже почали шукати "авторів" бавовни на мосту. Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер ЛДПР Леонід Слуцький пригрозив "невідворотними наслідками", якщо підтвердиться "український слід" у вибуху на Кримському мосту.

Нагадаємо, що Росія використовує Кримський міст для забезпечення своїх військ на півдні України.

Горить кримській міст: перші фото та відео в "Сніданку.Вихідний"

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