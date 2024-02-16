Який вигляд має Маріупольський драмтеатр зараз: що з ним роблять окупанти (відео)

На кадрах видно будівельні роботи, які проводить ворог після того, як сам знищив театр.
Зруйнований ворогом Маріупольський драмтеатр зняли на відео. Окупанти продовжують будувати перший поверх будівлі – хочуть приховати свої злочини.
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
В мерії опублікували відео з драмтеатром, вказавши, що "так виглядає Маріупольський драмтеатр в окупації".
"Окупанти продовжують "будувати" перший поверх театру. Хочуть приховати свої злочини", – вказано в заяві.
Однак жителі Маріуполя пам’ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на драмтеатр, перед яким великими літерами був напис "ДЕТИ". В цей момент у будівлі театру ховалися сотні маріупольських родин із дітьми. Багато з них так і не змогли врятуватися.
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До слова, так званий "мер" Маріуполя Олег Моргун отримав пропозицію від матері одного з учасників блокади міста про облаштування "алеї слави". Йдеться про виділення окремого місця для поховання "героїв СВО".
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