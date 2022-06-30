Який вигляд має острів Зміїний після втечі окупантів: американська компанія показала свіжі супутникові фото

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі світлини українського острова Зміїний після того, як російські військові звідти накивали п'ятами.
Супутникові зображення підтверджують сьогоднішній відхід окупантів з острова.
Фото від компанії Maxar Technologies отримало інформаційне агентство Sky News.
На світлинах видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі.
Нагадаємо, вранці 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали проти них удари. Вони поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами. Російських окупантів з острову Зміїний вигнали у тому числі завдяки українській гаубиці “Богдана”.
Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "жестом доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.
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