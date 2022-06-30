Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Який вигляд має острів Зміїний після втечі окупантів: американська компанія показала свіжі супутникові фото

Дата публікації
Перегляди
4944
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Який вигляд має острів Зміїний після втечі окупантів: американська компанія показала свіжі супутникові фото

ФОТО: Maxar Technologies

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі світлини українського острова Зміїний після того, як російські військові звідти накивали п'ятами.

Супутникові зображення підтверджують сьогоднішній відхід окупантів з острова.

Фото від компанії Maxar Technologies отримало інформаційне агентство Sky News. 

На світлинах видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі. 

Нагадаємо, вранці 30 червня в ОК "Південь" повідомили, що російські війська поспіхом залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ завдали проти них удари. Вони поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами. Російських окупантів з острову Зміїний вигнали у тому числі завдяки українській гаубиці “Богдана”.

ФОТО: Maxar Technologies / ©
ФОТО: Maxar Technologies

Натомість у Міноборони РФ свою втечу назвали "жестом доброї волі". Мовляв, виконання завдань на острові Зміїний вже завершено.

Читайте також:

Наступна публікація