Який вигляд має знищений ЗСУ склад окупантів у Новій Каховці: у Мережі з'явилися супутникові фото

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ввечері 11 липня ЗСУ знищили ворожий склад зі боєприпасами.

Вибухи були надзвичайно потужні з подальшою детонацією та масштабною пожежею.

12 липня у Мережі з'явилися супутникові світлини сервісу Planet.com наслідків ударів по Новій Каховці, які оприлюднив керівник проєкту гуманітарного роззброєння голландської миротворчої організації РАХ Вім Звейненбург.

Фото: Planet.com

Фото: Planet.com

New @planet Skysat imagery shows the impact of the enormous blast at this ammunition depot in #NovaKakhovka at an industrial area after being targeted by #Ukraine. There's likely to be widespread UXO contamination — Wim Zwijnenburg (@wammezz) July 12, 2022

Він порівняв фото околиць Каховської ГЕС до та після (12 липня) ракетного удару, завданого ЗСУ. Судячи з них, наслідки доволі суттєві - склади окупантів, які вони розмістили на заводі "Укргідромех", практично повністю знищені.

Про це також свідчать і світлини, які оприлюднив російський телеграм-канал "Mash".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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