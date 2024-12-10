Який вигляд нині має місто Торецьк на Донеччині: з’явилося відео, від якого крається серце

Торецьк — місто між териконами Донбасу. Місто розташоване на правому березі річки Кривий Торець, що, у свою чергу, належить до басейну водойм величного Сіверського Дінця… Місто, що вже майже стерте з лиця землі КАБами та артилерією.

Який вигляд нині має місто Торецьк Бахмутського району Донецької області, показала 42 окрема механізована бригада.

"На 2014 рік у Торецьку жили своє повноцінне життя близько 70 тисяч людей... А от вже на грудень 2024 року — близько півтори тисячі місцевих відмовляються виїжджати з колись славетного міста. Така нині чисельність населення у Торецьку. Від якого вже майже нічого не лишилося після приходу "визволителів", — йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Торецьку росіяни встановили контроль над териконами шахти "Центральна" та більшістю будівель на території. Поки все ж вдається стримувати ворога у районі Неліпівки-Леонідвки.

Який вигляд нині має місто Торецьк на Донеччині

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