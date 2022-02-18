Який вигляд після ворожих обстрілів має Красногорівка: фото

На околицях міста напередодні вибухнули понад три десятки 120 міліметрових мін.

Вчора, 17 лютого, серед білого дня російські окупанти обстріляли Красногорівку. Кілька десятків мін і снарядів розірвались у полях у безпосередній близькості біля укріплень ЗСУ та осель містян.

Світлини з наслідками вчорашніх обстрілів у своєму телеграм-каналі виклав журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

Фото: Andriy Tsaplienko

Фото: Andriy Tsaplienko

Загалом, на околицях Красногорівки напередодні вибухнули понад три десятки 120 міліметрових мін. І це без урахування гранатометних ворожих пострілів та стрілецького вогню. Окрім важких мінометів, у бік Красногорівки окупанти стріляли ще й з протитанкових 100 міліметрових гармат. З "Рапіри" випустили, щонайменше пів десятка снарядів. Місцеві відбулися самим переляком. На позиціях військових, напередодні, один наш захисник отримав поранення.

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Нагадаємо, минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.

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