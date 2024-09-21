Який запас боєприпасів знищено ударами по російських арсеналах — NYT

Лише внаслідок удару українських дронів по арсеналу біля міста Торопець Тверської області РФ було знищено приблизно тримісячний запас боєприпасів для російської армії.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію естонської військової розвідки.

За словами керівника центру військової розвідки Естонії полковника Антса Ківіселга, ударом, який Сили оборони України завдали у ніч на 18 вересня, могло бути знищено 30 000 тонн снарядів, що еквівалентно кількості приблизно 750 000 снарядів.

"Це запас боєприпасів на два-три місяці. Внаслідок цієї атаки Росія зазнала втрат у боєприпасах, і ми побачимо вплив цих втрат на фронті найближчими тижнями", – заявив він.

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Масштаб російських втрат внаслідок нової атаки на арсенал біля міста Тихорецьк в Краснодарському краї ще потрібно з’ясувати.

Аналітики кажуть, що Тихорецький склад був важливою ланкою в забезпеченні російських військ, оскільки розташований приблизно на однаковій відстані від зони бойових дій на Донбасі та від Криму, через який боєприпаси постачаються на південний фронт.

Цей об’єкт також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів, яка стала основним місцем зберігання північнокорейських ракет.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в суботу, 21 вересня, підтвердив нічні "прильоти" по військових об'єктах в Росії. Сили оборони України уразили два військових арсенали збройних сил Російської Федерації. Йдеться про арсенал "Тихорецьк", що в Краснодарському краї, та по 23-му арсеналу в Тверській області.

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