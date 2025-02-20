"Якийсь постапокаліптичний пейзаж": бої у Серебрянському лісі нагадують кадри фантастичного фільму

У Серебрянському лісі, на кордоні Луганщини і Донеччині, бойові дії продовжуються з високою інтенсивністю. Артилерія, міномети, безпілотники працюють невпинно. Окупанти активно намагаються проводити повітряну розвідку як переднього краю Сил оборони, так і тилових районів.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Олександр Кирилін, заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал".

За словами прикордонника, Сили оборони активно протидіють розвідці противника. Постійно тривають операції з пошуку та знищення російських БПЛА типу "Орлан", ZALA, Supercam. Наші бійці полюють на них за допомогою ударних дронів.

Боротьба за панування в небі зараз визначає все на полі бою, як зазначає Олександр Кирилін. Навіть пересування в Серебрянському лісі — небезпечне.

"Зараз нагадує більше якийсь постапокаліптичний пейзаж. Це випалені, повалені дерева. Всіяна мінами земля, нерозірвані снаряди, переплетення окопів, траншей. Загалом з висоти пташиного польоту ця місцевість нагадує кадри з якихось фантастичних фільмів", — розповів Олександр Кирилін.

Нагадаємо, війська РФ наступають на Курщині, але держкордон України вони не перетнули.

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