Якого масштабу може статися катастрофа, якщо окупанти підірвуть ЗАЕС: експерт розвіяв міфи (відео)

Станція вже кілька місяців не працює - і це добре. Великі проблеми можуть виникнути, якщо реактори запустять і пальне в них нагріється.

Чорнобильська катастрофа на Запорізькій атомній станції не повториться. Експерти зазначають, що гірше Чорнобильської АЕС немає нічого. Що стосується ЗАЕС - там ситуація більш стабільна, оскільки станція вже декілька місяців не працює.

Про це ТСН.ua розповів завідувач відділення атомної енергетики Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України, доктор технічних наук Володимир Борисенко.

За його словами, паливо на ЗАЕС перебуває у відносно холодному стані, оскільки станція вже довго не виробляє електроенергію.

"За останній час розповсюджується, що буде набагато гірше, ніж при Чорнобильскої аварії - це такий не дуже вдалий вислів. Гірше Чорнобиля навряд чи можна придумати. Тим більше, станція вже давно не працює, паливо там знаходиться у відносно прохолодному стані. Коефіцієнт дифузії мінімальний. Щоб пошкодити паливо і щоб це призвело до якихось значних радіоактивних викидів, необхідно дуже суттєво постаратися тим терористам. Тим більше, в активній зоні і в басейні витримки це практично дуже технологічно важко зробити. Доступа до палива немає. При намаганні його якось дістати і щось із ним робити ті, хто цим будуть займатися - смєртники. Їм залишиться жити недовго”, - пояснив Володимир Борисенко.

Він також додав, що якщо вибух станеться у сховищі ядерного палива, то однаково радіоактивне зараження буде незначним.

“Воно не матиме широких розповсюджень, якщо його примусово не будуть кудись розвозити, підіймати, розпилювати - важко собі уявити, що це можна зробити. Це буде така достатньо локалізована радіоактивна аварія. Важко собі уявити якусь ситуацію, що це може призвести до великих радіоактивних наслідків, про які говорять. Мільярд населення постраждає, сорок країн буде заражено - я собі таких сценарії навіть не уявляю”, - підкреслив завідувач відділення атомної енергетики.

Окремо він зазначив, що діапазон можливої аварії - умовно від одного метра до десятків кілометрів.

“Якщо будуть використовувати якісь військові технології - напалм, якщо це паливо розгерметизувати, нагріти - в цьому разі висхідні потоки повітря з радіоактивними речовинами можуть розповсюджувати на більш далекі відстані. Але однаково це буде десяток кілометрів, це не будуть сусідні країни", - зауважив Борисенко.

Нагадаємо, що Києву Запорізька АЕС не загрожує. Водночас регіони, які розташовані поряд, у разі теракту на станції повинні бути евакуйовані.

Читайте також: