Якого "мудрого рішення" слід очікувати від Ради щодо законопроєкту про мобілізацію: відповідь Стефанчука

Законопроєкт щодо мобілізації вимагає “мудрого та справедливого рішення”. Новий документ повинен допомогти українським військовим давати відсіч окупантам та перестати “деяким особам зловживати, обходячи обов’язок захищати країну”.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, новий мобілізаційний проєкт повинен бути збалансований та справедливий - саме про це голова ВР просить народних депутатів.

"Тому що спраглість до справедливості – це, мабуть, основна спраглість, яка сьогодні є в українського народу. Я дуже сподіваюся, що парламент прийме мудре рішення, приймаючи цей законопроєкт, який з одного боку дасть можливість допомогти нашим військовим давати належну відсіч цій жахливій російській армії вбивць, а з другого боку дасть можливість не зловживати деяким особам, обходячи свій обов'язок захищати нашу батьківщину. Тому я дуже сподіваюся на мудрість комітету, на мудрість парламенту", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, що найближчим часом ЗСУ стабілізують лінію фронту і почнуть готуватися до контрнаступальних дій.

Читайте також: