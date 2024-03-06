Якого "мудрого рішення" слід очікувати від Ради щодо законопроєкту про мобілізацію: відповідь Стефанчука

Новий мобілізаційний проєкт повинен бути збалансований та справедливий.
Законопроєкт щодо мобілізації вимагає “мудрого та справедливого рішення”. Новий документ повинен допомогти українським військовим давати відсіч окупантам та перестати “деяким особам зловживати, обходячи обов’язок захищати країну”.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За його словами, новий мобілізаційний проєкт повинен бути збалансований та справедливий - саме про це голова ВР просить народних депутатів.
"Тому що спраглість до справедливості – це, мабуть, основна спраглість, яка сьогодні є в українського народу. Я дуже сподіваюся, що парламент прийме мудре рішення, приймаючи цей законопроєкт, який з одного боку дасть можливість допомогти нашим військовим давати належну відсіч цій жахливій російській армії вбивць, а з другого боку дасть можливість не зловживати деяким особам, обходячи свій обов'язок захищати нашу батьківщину. Тому я дуже сподіваюся на мудрість комітету, на мудрість парламенту", - наголосив Стефанчук.
Нагадаємо, що найближчим часом ЗСУ стабілізують лінію фронту і почнуть готуватися до контрнаступальних дій.
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