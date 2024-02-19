Якого року закінчиться війна в Україні: відома провидиця зробила передбачення

Процес завершення війни в Україні вже запущено. Навесні і влітку 2024 року низка країн зіткнуться з труднощами, зокрема і Україна.

Про це розповіла відома провидиця Ісіта Гайя.

З її слів, активні бойові дії саме в Україні закінчаться, тому що вони перейдуть на території інших країн.

"Навесні і влітку 2024 року всі країни світу очікуватимуть складні випробування - великі зміни торкнуться й України. Однак масовані обстріли та бойові дії закінчаться, бо ці процеси перейдуть на інші території", - сказала вона.

2024 рік провидиця назвала роком переродження, а далі почнеться нове життя, бо Україна перейде в нову еру своєї історії.

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