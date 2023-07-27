Якою бачить перемогу України у війні проти РФ голова фонду "Повернись живим"

Росія має бути "слабкою, без’ядерною і економічною не здатною" до війни з Україною, впевнений Чмут.

Для морського піхотинця, голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута перемогою України у війні буде "зникнення Росії як загрози".

Про це військовий експерт сказав в інтерв'ю для BBC News Україна.

Журналісти запитала у війсьвого, що для нього буде точкою перемоги у війні. На що він відповів: "Для мене особисто – зникнення Росії як загрози для України".

Тоді у нього запитали: "Уявіть собі політичну карту світу, на якій є утворення, підписане "Росія". Як взнати, це загроза чи ні?"

Чмут відповів, що у такому разі Росія має бути "слабкою, без’ядерною і економічною не здатною" до війни з Україною.

У цьому ж інтерв'ю Чмут спрогнозував, що буде далі з мобілізацією в Україні.

До слова, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав 27 липня подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації від 18 серпня ще на 90 діб — до 15 листопада.

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