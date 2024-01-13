Якою буде інтенсивність ракетних атак Росії до кінця зими: прогноз експерта

До великої атаки в понад 100 ракет російським окупантам треба готуватися понад місяць.

Військовий експерт Роман Світан спрогнозував особливості російських ракетних атак до кінця зимового періоду. Масштабних атак понад 100 ракет, на його думку, не буде.

Про це він говорив в ефірі “24 каналу”.

За словами Романа Світана, остання атака середньої інтенсивності, яка складалася із 40 аероцілей, у теперішніх умовах є найоптимальнішим варіантом для росіян. "І вони це розуміють", - підкреслив експерт.

Він зауважив, що до великої атаки в понад 100 ракет російським окупантам треба готуватися понад місяць, а такі атаки середньої інтенсивності у 30-40 ракет можуть готувати приблизно за 5–7 днів.

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Саме з такою інтенсивністю росіяни можуть бити весь зимовий період, вважає Роман Світан.

Експерт також наголосив, що 8 збитих ракет та ще 20 відведених від цілі - це непоганий показник роботи засобів ППО та систем РЕБ, які відвели частину ракет.

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу України в суботу, 13 січня, росіяни не змогли використати ракетоносії у Чорному та Азовському морях для запуску "Калібрів". Сталося це через штормову погоду.

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