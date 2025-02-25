Якою буде ситуація на фронті, якщо війна не закінчиться 2025 року: Тарас Чмут відповів

Чмут припускає, що в разі затягування війни ситуація на фронті ускладниться. Принаймніна найгірший сценарій розвитку подій орієнтується його фонд.

Україна має бути готовою до погіршення ситуації на фронті, якщо війна не завершиться 2025 року.

Таку думку висловив керівник фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут, передають Новини.LIVE.

Чмут зазначив, що розділяє прогнози начальника ГУР Буданова щодо можливого припинення війни цього року, але водночас заявив, що його фонд готується до найгірших сценаріїв.

"У своїй роботі ми виходимо з гіпотези, що все буде або так, як зараз, або гірше. І орієнтуємося на ці два сценарії", – сказав очільник "Повернись живим".

За його словами, якщо в якийсь момент буде зупинення активних бойових дій – перемир'я, мир або перемога, – то це чудовий сценарій, але фонд має орієнтуватися на гірші сценарії. Йдеться про продовження активних бойових дій, наступ росіян, а також зменшення підтримки від США та інших партнерів.

"Треба готуватися до гіршого – тоді ви до нього готові. А якщо воно не наступає, то все чудово. Ми (фонд "Повернись живим" – Ред.) зробили все можливе. Ми з подібним сценарієм заходили в повномасштабне вторгнення і ми, як організація, відпрацювали його для себе максимально ефективно", – підсумував Чмут.

Раніше нардеп Роман Костенко відповів, чи завершиться війна 2025 року.

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