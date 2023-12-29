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Якою буде війна 2024 року: прогноз від українського комбата

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Якою буде війна 2024 року: прогноз від українського комбата

Фото: ТСН.ua

Українцям не потрібно сподіватися на швидкі перемоги у протистоянні російському агресору.

Українському суспільству потрібно звикнутись з тим, що війна з Росією триватиме довго і не планувати найближчим літом відпустку в Криму.

Таку думку висловив командир першого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Петро Горбатенко з позивним “Ролло” в інтерв’ю на YouTube-каналі “Української правди”. 

"Ми маємо грати в довгу – це стратегія, яка розтягнута в часі... Те, що ми хочемо: от швидше б закінчилася війна, зараз зберемо, кинемо туди. А ви враховуйте наслідки цього вашого поспіху. Ви враховуйте, що оці всі ваші бажання і спостерігання країни... за контрнаступом, як за футболом, - це життя, це величезні для когось трагедії”, - говорив він.

За його словами, ця війна надовго, тому що це “складна, тяжка і тривала робота”. 

“Нам доведеться не планувати "ось сьогодні ми переможемо і все"... Ні, ця тяжка, довга робота. Як говорив Черчилль: обіцяю вам лише кров, піт і сльози", - нагадав український комбат. 

 На його думку, варто вже зараз думати на 2-3 роки вперед для того, щоб зібрати і підготувати ресурси, а не очікувати "швидких перемог".

Нагадаємо, видання "BBC Україна" запитало трьох військових аналітиків, як, на їхню думку, можуть розвиватися події в найближчі 12 місяців.

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Дата публікації
Перегляди
178
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