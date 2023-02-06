Якою є ефективність системи "Залізний купол" у цій війні: відповідь експерта

Система "Залізний купол" працює таким чином, що задається площа або вказується об'єкт, який вона захищає. Система встигає прорахувати траєкторію і, якщо цей снаряд летить за межі зони, що захищається, він не збивається. Якщо він летить у зону, що захищається, то, звичайно ж, він збивається. І якщо Україні дадуть систему "Залізний купол", то для захисту об'єктів – трансформаторних підстанцій, теплових електростанцій – це було б досить добре.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Ну, ось щодо "Урагану" я не впевнений, тому що таких даних немає. Я не знаю, щоб у Палестині чи Секторі Газа були ракети від "Ураганів", все ж таки вона 6-метрова і досить важка - 380 кг важить. Її пускати з пускових установок - точно ні. Радянський Союз і Російська Федерація їх туди не давали, а ось "градівські" снаряди я знаю. Навіть називається установка Град-П - "Партизан" її розшифровують. Це пристосування - звичайні труби, внутрішній діаметр яких 122-123 мм, в який вставляють реактивні снаряди "Гради" та їх пускали територією Ізраїлю. Це було. І відповідно, "залізний купол" їх може перехоплювати. Довжина – 3 м, цілком він встигає відреагувати у межах своєї активності. А ось про "ураганівські" не чув. Про "смерчівські" - тим більше немає жодних даних, що він їх справді ефективно збиває", - сказав експерт.

За словами Жданова, фішка системи не в тому, що економляться боєприпаси. "Так, він не збиває зайві. Там система працює таким чином, що задається площа або вказується об'єкт, який захищає ця система, припустимо, ця батарея "залізного купола". Система встигає прорахувати траєкторію, якщо цей снаряд летить за межі зони, що захищається, він не збивається, - пояснив експерт. - Якщо він летить у зону, що захищається, то, звичайно ж, він збивається".

Тому, за словами Жданова, в умовах ізраїльської пустелі, коли снаряд летить поза населеним пунктом, він там падає у пустелі, вибухає, там практично нікого немає. І в пустелі уламки не розлітаються за рахунок характеру місцевості. Вони фактично гасяться рельєфом місцевості на короткій відстані, зазначив він.

"Але якщо нам дадуть її (систему "залізна баня" – ред.), то для захисту об'єктів – трансформаторних підстанцій, теплових електростанцій – це було б досить добре", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, за даними CNN, Ізраїль розглядає можливість передавання Україні зброї, зокрема і "Залізного купола".

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