Якою зброєю літак ЗСУ відпрацював по території РФ: пояснення експерта

Світан прокоментував публікацію видання Sky News про те, що Україна завдала удару по російському командному пункту в Бєлгороді.

Військові цілі на території РФ міг атакувати український літак, обладнаний французькими або американськими ракетами.

Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає "Київ24".

Світан прокоментував публікацію видання Sky News про те, що Україна вперше вдарила по території РФ бойовим літаком. Він стверджує, що це – не перша атака нашої авіації по території країни-агресорки. Особливо, в 2022 році, коли росіяни колонами наступати на усіх фронтах. Глибина зальоту була лише на відстань близько 10 км. І ударів завдавали українською зброєю.

"Зараз, найімовірніше, наші Су-25 переобладнані вже під роботу французькими Hammer – це керована авіабомба, до того ж із реактивним прискорювачем. З відеосюжету видно, що десь близько 100-кілограмова бойова частина у снаряда, а 90 кг буває і у того ж Hammer. Я думаю, це якраз робота наших Су-25, які виконали бойове завдання по російській території. Це могли бути ракети Hammer або ракети HARM", – сказав експерт.

За його інформацією, був уражений російський командний пункт. А будь-який командний пункт – це система генерації радіочастот.

"А ракета HARM досить успішно йде за джерелом сигналу і також використовується з наших літаків – МіГ-29, Су-27. Це були наші літаки і закордонні ракети – або французькі, або американські", – сказав експерт.

Як варіант, Світан припускає, що могли використовуватися керовані авіабомби GBU-39.

"У неї теж близько 90 кг бойова частина. Ці керовані авіабомби могли запускати з наших МіГ-29, Су-27. Дальність її планування 110 км. Тобто кілометрів за 50-70 до лінії кордону літаки могли підійти і виконати бойове завдання. У нас зараз дуже багато засобів уражень, якими ми на велику глибину можемо працювати. Саме НАТОвських засобів. І я так розумію, що знято деякі обмеження, до того ж за великим спектром озброєнь", – сказав він.

Світан не виключає, що наші літаки могли зараз "зайти" на територію противника, особливо на гранично малих висотах.

"У нас усі льотчики зараз можуть літати "в метрі над соняшниками", під променями локаторів російських і виконувати бойове завдання. І ось одне з них – ми його побачили по командному пункту під Бєлгородом", – підсумував експерт.

Раніше стало відомо, що 9 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57. Потім у ГУР уточнили, що Силам оборони ймовірно вдалося уразити два надсучасних російських літаки Су-57. Всього Росія має на озброєнні шість Су-57.

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