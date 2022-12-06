"Якщо би паспорти не відправили, з**балися би": "мобік" розповідає про масове дезертирство на Донеччині

Мобілізований солдат жаліється матері на погане постачання та розповідає про масове дезертирство і своє бажання втекти.

Мобілізовані російські окупанти масово дезертирують з Донеччини. За словами одного з "мобіків", це "дуже просто".

Про це свідчить нова перехоплена ГУР МО України телефонна розмова окупанта з матір'ю.

"Пацани звідси йдуть кожного дня... тут ні постачання, ні їжі... Якщо б ми паспорти додому не відправили, то з**балися би дуже швидко", - сказав окупант.

"Нічого в нас хорошого немає... Йдуть люди, йдуть... Втікають. Це дезертирство... Якщо у грудні нас у відпустку не відправлять, то і я втечу", - каже окупант.

Раніше один з окупантів розповідав, що до них на фронт прибув губернатор однієї з областей РФ, щоб забрати мобілізованих додому.

Тим часом у Росії планують проводити додаткову мобілізацію на початку 2023 року задля поповнення втрат у війні проти України.