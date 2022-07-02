"Якщо білоруси знову вийдуть на протести, то Лукашенка знесуть дуже швидко, як Каддафі" - Клімкін

"Якщо білоруси знову вийдуть на протести, то Лукашенка знесуть дуже швидко, як Каддафі" - Клімкін

Павло Клімкін прокоментував можливість чергових протестів у Білорусі.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, за яких умов громадяни Білорусі знову можуть вийти на протести проти нелегітимної влади та чому для білоруського диктатора Олександра Лукашенка цей протест може стати останнім.

Про він це розповів у проєкті "Розмови про важливе".

"Безумовно. Втрати в білоруській армії, масовий перехід білорусів на нашу сторону (можуть стати причиною мітингів у Білорусі - ред.). Коли вони зрозуміють цю емоцію, що тепер то гинуть білоруси, а не війна яку вони бачать по російських каналах. Знову можуть вийти. І це означатиме дуже швидкий, майже раптовий кінець для Лукашенка. Знесуть дуже швидко, як Каддафі", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Клімкін розповів, як пряма участь Білорусі у війні допоможе вирішити Путіну декілька завдань.

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