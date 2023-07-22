"Якщо Бог урятував, значить, у нього на мене є плани": неймовірна історія лікування військового (фото)

У дружини військового є син – "азовець", він зараз у полоні.

Військовослужбовець Андрій з Умані вже більше ніж рік проходить лікування в одній з лікарень Івано-Франківщини. Щоб зберегти ногу, йому нарощують 17 см кістки після осколкового поранення на Донеччині.

Неймовірну історію лікування опублікувало Міністерство охорони здоров'я України.

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Лікарі розповіли, що внаслідок поранення ногу мали ампутувати, однак чоловік міг рухати пальцями і стопою, тож лікарі вирішили використати шанс і зберегти кінцівку.

"Я пішов захищати свою родину. Я пішов не за Петра чи Василя, а за свою сім’ю. Так кожен повинен робити. Але у мене є знайомі, які ховаються. Це їхній вибір", - розповів військовий

Захисник отримав важке поранення на Донеччині. Спочатку був евакуйований до Бахмута, а згодом – до Краматорська, де його прооперували. Після цього Андрія направили до Івано-Франківщини на лікування. Аби зберегти ногу, Андрію встановили спеціальний апарат, яким витягують кістку з двох боків, щодня його підкручують по міліметру – натягнули вже до 6 см. Процес нарощення є довготривалим. Щоб кістки "зустрілися", потрібно ще приблизно три місяці. Нога ще не функціональна, але чоловік запевняє, що не падає духом та ще й підбадьорює сусідів по палаті, якщо у когось починаються депресивні настрої.

"Головне – шукати позитив, не зациклюватися на поганому, – переконаний військовий. – Мене поранило, а могло й вбити. Якщо Бог урятував, значить, у нього на мене є плани", - із позитивом говорить Андрій.

Неймовірна історія лікування військового Андрія, який отримав важке поранення на фронті. ФОТО: МОЗ України

Неймовірна історія лікування військового Андрія, який отримав важке поранення на фронті. ФОТО: МОЗ України

Неймовірна історія лікування військового Андрія, який отримав важке поранення на фронті. ФОТО: МОЗ України

Лікар-травматолог Андрій Голинський розповідає, що процес відновлення бійця триватиме ще не один місяць.

"Остеогенез буде повноцінний, все завершиться позитивно. Зараз ми подовжуємо кінцівку, нарощуємо кістку, результативність є, а нагноєнь немає. Процес регенерації задовільний, тільки потребує часу. Далі – реабілітація. Хоча контрактур в колінному суглобі немає, рухи ноги мають бути в повному обсязі. Неврологічний статус в Андрія по стопі ми вже не повернемо. Нерв залишився десь на полі бою разом зі шкірним і мʼязовим клаптем. Рухи пальцями обмежені, але є. Тобто рухати він нею буде", – обіцяє лікар.

За час лікування чоловік встиг одружитися. Його дружина – з Хмельниччини. У неї є син – "азовець", він зараз у російському полоні. У Андрія є 9-річний син, який наразі живе з його батьками.

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