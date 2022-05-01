"Якщо буде оголошена загальна мобілізація, то російський патріотизм швидко зникне" - політолог

Експерт прокоментував можливість оголошення Путіним загальної мобілізації в Росії 9 травня.
За даними британської розвідки, президент РФ Володимир Путін може оголосити мобілізацію в Росії на 9 травня. Однак на думку експертів, це "поховає" режим Путіна.
Про це повідомив політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 каналу.
Він вважає, що дані розвідки Британії про мобілізацію в Росії не треба перебільшувати, адже цього може й не статися.
"Це (мобілізація – ред.) буде похорон взагалі режиму Путіна. Бо те, що ми зараз побачимо по етнічних втратах росіян, то це зазвичай буряти та інші. І якщо буде оголошена загальна мобілізація, то російський патріотизм швидко зникне", - зазначив він.
Політолог також вважає, що "рівень істерії на 9 травня буде максимальний". Він запевняє, що з часом ситуація в Росії буде погіршуватися і реальні думку росіян у підтримку режиму Путіна також будуть зменшуватися.
Нагадаємо, британський міністр припустив, що президент РФ Путін 9 травня оголосить загальну мобілізацію. За словами британського міністра, одним із аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" усього світу.
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