"Якщо буде треба більше, зробимо більше": прем’єри Британії, Канади та Нідерландів звернулись до України

"Якщо буде треба більше, зробимо більше": прем’єри Британії, Канади та Нідерландів звернулись до України

Очільники урядів трьох країн виголосили словами підтримки українцям у війні проти Росії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував спільне відеозвернення до українців, записане разом з прем’єром Канади Джастіном Трюдо та прем’єром Нідерландів Марком Рютте.

Відповідне відео Джонсон опублікував 7 березня.

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"Це критичний момент і ми стоїмо з українським народом перед обличчям агресії, який (народ – ред.) страждає в руках машини війни Володимира Путіна", – сказав голова британського уряду.

"Ми об’єднані в нашому подальшому протистоянні російській агресії проти України, і ми відзначаємо єдність 141 держави, які засуджують ці незаконні дії в ООН", – сказав канадський прем’єр.

"І ми також тісно співпрацюємо для координації гуманітарної допомоги, оборонної військової допомоги, і, звісно, для потужного пакету санкцій. І якщо буде потрібно більше, ми зробимо більше", – запевнив прем’єр Нідерландів.

Джонсон додав, що держави поділяють спільний погляд.

"Ми віримо в свободу, ми віримо в демократію і ми віримо в те, що Україна має бути вільною, незалежною і суверенною державою. Ми разом з Україною", – сказав прем’єр Британії.

We stand with Ukraine.



Сполучене Королівство стає разом з Україною.



We staan schouder aan schouder met Oekraïne.



Nous sommes solidaires de l’Ukraine.



for pic.twitter.com/NFtlVWYUSS — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 7, 2022

Нагадаємо, прем’єри Британії, Канади та Нідерландів зустрілися 7 березня у Лондоні і заявили, що саме сміливість опору українців надихає їх надалі посилювати санкції проти Росії.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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