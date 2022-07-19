"Якщо буде зрозуміла архітектура безпеки": міністр оборони назвав умову для припинення вогню у війні з РФ

Режим припинення вогню з Росією можливий лише, якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України і якщо в переговорах братимуть участь партнери держави на її боці.

Громадяни України не погодяться платити територією за режим припинення вогню.

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив під час дискусії, організованої Atlantic Council, 19 липня.

"Я впевнений, що Москва використовуватиме ідею припинення вогню лише для освіження своїх збройних сил і продовження їхнього просування по нашій країні. Режим припинення вогню може бути використаний, тільки якщо буде зрозуміла архітектура безпеки для України, і ми сидітимемо за одним столом з нашими партнерами на нашому боці", – сказав міністр.

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Він також пояснив, чому українці не погодяться платити територією країни за режим припинення вогню.

"Бо у нас був так званий режим припинення вогню два роки, один рік тому в зоні спеціальної операції, але це не спрацювало. Деякі партнери хочуть сказати нам, що ескалації треба уникнути, але я впевнений, що це не спрацює, і ми не платитимемо цю ціну, щоб "зберегти обличчя Кремля", – наголосив Резніков.

Він також висловив думку, що переговори про експорт зерна з України через Чорне море є це шансом на деблокаду північно-західної частини Чорного моря та на використання берегової лінії для транспортування зерна. Водночас міністр висловив ставиться скептично щодо можливості досягнення угоди.

"У звичайному житті я оптиміст. У цьому разі я все ще зберігаю скептицизм, але подивимося", – сказав голова оборонного відомства.

Нагадаємо, Резніков також повідомив, що українським військовим належить звільнити ще понад 2 500 маленьких сіл і міст країни.

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