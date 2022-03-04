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Якщо це план Путіна, то він працює: Росія ніколи не була такою ізольованою – Блінкен

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Якщо це план Путіна, то він працює: Росія ніколи не була такою ізольованою – Блінкен

Associated Press

РФ ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними, сказав держсекретар США.

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося втілити план з ізоляції Росії, якщо саме це він мав на увазі, говорячи, що операція в Україні йде за планом.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі 4 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Учора президент Путін сказав, що так звана "спеціальна військова операція відбувається відповідно до плану". Важко собі уявити, що це планування містить натхнення українського народу захищати свою країну, зміцнення солідарності між НАТО та ЄС, об'єднання миру у протистоянні Москві, включно зі 140 країнами ООН, безпрецедентною кількістю міжнародних бізнесів, асоціацій, культурних інституцій, які припинили зв'язки України з Росією", ­– сказав Блінкен.

Держсекретар США також звернув увагу на наслідки і для російської економіки, а ще на те, що війна РФ проти України "мотивувала десятки тисяч росіян на протести та перетворення Росії на державу-парію".

"Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює. Росія ніколи не була такою ізольованою, ми ніколи не були такими єдиними", ­– наголосив Блінкен, додавши, що ці дії не спрямовані проти російського народу.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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