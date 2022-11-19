Якщо дати можливість Путіну "взяти паузу у війні" будуть наслідки: Кулеба пояснив в чому небезпека

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що заморожування війни в Україні РФ використає на свою користь і проти Європи.

Про це міністр заявив у відеозверненні до учасників конгресу Пан’європейського союзу з нагоди 100-річчя організації у Відні, передає Укрінформ.

Кулеба наголосив, що Росія не готова до серйозних переговорів, а надання їй зараз паузи дозволить "заморозити" конфлікт та перетворити його на "бомбу уповільненої дії" у центрі Європи.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо ми дозволимо Росії отримати паузу зараз, то Путін створить із замороженого конфлікту гігантську бомбу уповільненої дії в центрі Європи, готову вибухнути в будь-який момент. Для Європи було б стратегічною помилкою прагнути такого результату", - сказав очільник МЗС.

Глава української дипломатії закликав партнерів України не пропонувати їй "компроміси з нашою свідомістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом", "бо це будуть і ваші компроміси з власною безпекою".

Кулеба висловив переконання, що справжній мир принесе лише перемога України: "Ця мета є цілком досяжною, і ми довели це успішними харківським та херсонським контрнаступами цієї осені. Важливою умовою на шляху до перемоги є відмова від страху".

Нагадаємо, після успішного звільнення частини окупованих Росією територій у Москві почали активно говорити про "готовність до перемовин з Києвом". Однак, попри заяви Кремля, Росія продовжує завдавати ракетних ударів не лише по критичній інфраструктурі України, а й по житлових будинках. 15 листопада відбувся наймасованіший обстріл від початку повномасштабного вторгнення.

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