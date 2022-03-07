"Якщо хочемо уникнути Третьої світової війни": президент Литви закликав надати військову допомогу Україні 

Литовський президент наголосив, Росія є довгостроковою загрозою для союзників НАТО і безпеки Європи.

Президент Литви Ґітанас Науседа закликав надати Україні усю необхідну допомогу, зокрема війську, якщо Європа хоче уникнути Третьої світової війни.

Про це очільник Литви сказав під час зустрічі 7 березня з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, йдеться на сайті президента Литви.

Президент наголосив, що нинішні неспровоковані та невиправдані військові дії Росії руйнують мир у Європі та мають бути зупинені колективними зусиллями Заходу.

"Ми зобов'язані допомогти Україні всіма можливими способами, зокрема військовими. Якщо ми хочемо уникнути третьої світової війни, ми маємо зробити це зараз. Росія є довгостроковою загрозою для союзників НАТО і безпеки Європи в цілому. Ця загроза збережеться незалежно від результату військового вторгнення Росії до України. Ми маємо серйозно готуватися до оборони", - сказав Науседа.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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