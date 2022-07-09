"Якщо хочуть отримати по зубах": голова Запорізької області оцінив загрозу наступу окупантів

Загроза наступу російський військ на Запорізькому напрямку є завжди. Проте наразі не фіксуються великі скупчення, які б дозволили ворогу проламати українські оборонні рубежі.

Українські військові у Запорізькій області готові до будь-якого наступу.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Вірогідність наступу на Запоріжжя є завжди", – сказав він.

Старух у цьому контексті прокоментував нещодавню заяву Міноборони України щодо можливого наступу на Запоріжжя. Він зауважив, що йшлося про ймовірність наступу на Запорізькому напрямку та напрямку Великої Новосілки – це межа Запорізької та Донецької області.

"Я переконаний, що наші хлопці готові до будь-якого наступу. Вже 134 дні йде війна і 134 дні запорізькі козаки сучасні дають гідну відсіч ворогу. Тому, ну, якщо хочуть отримати по зубах, то хай наступають. Але наразі ми не бачимо великих скупчень, які б дали ворогу проламати наші оборонні рубежі. Це сотні кілометрів окопів, сотні опорних пунктів, це цілий комплекс робіт з захисту території, яка ще не окупована", – розповів голова області.

Нагадаємо, як повідомили в Міноборони, окупанти можуть почати свої наступальні дії з території Запорізької області, щоб вийти на Донеччину.

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