"Якщо хтось боїться ухвалити рішення, це робить цих людей співвідповідальними": Зеленський показав наслідки вторгнення Росії в Україну

"Якщо хтось боїться ухвалити рішення, це робить цих людей співвідповідальними": Зеленський показав наслідки вторгнення Росії в Україну

Фотографії робили журналісти із різних частин світу.

Президент України Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у соцмережі фотографії наслідків вторгнення Росії в Україну.

Відповідний пост з'явився у телеграм-каналі глави держави.

“Якщо хтось боїться ухвалити необхідні рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію та снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в українських містах”, — наголосив Володимир Зеленський.

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