Якщо і далі блокуватимуть гумкоридори, їм самим знадобиться допомога: Зеленський попередив росіян про наслідки

Якщо і далі блокуватимуть гумкоридори, їм самим знадобиться допомога: Зеленський попередив росіян про наслідки

Українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали.

Українська сторона 11 березня організувала дванадцять гуманітарних коридорів для людей, які перебувають у містах, де через напад Росії утворилася складна ситуація.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 11 березня.

Зеленський наголосив, що українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали. Натомість, за його словами, якщо окупанти знову зірвуть порятунок людей, вони "отримають таку відповідь, що самі потребуватимуть гуманітарних коридорів".

"Наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі. Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили "тишу", щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову стрілятимуть і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів", - сказав Зеленський.

Президент додав, що українські урядовці роблять усе, щоб на всій території країни були паливо, продукти, медикаменти та усі товари, необхідні людям. Завозяться бензин, дизель та усе інше.

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