"Якщо і є пекло на Землі, то воно було тут": херсонці розповіли про знущання окупантів

Російські військові використали колонію у Херсоні для тортур над затриманими людьми.

Про це журналістам видання The Washington Post розповіли мешканці звільненого міста.

Як пише видання, до триповерхової будівлі в'язниці цілодобово під'їжджали автомобілі окупантів із тонованим склом, звідти витягували людей з мішками на голові. Містяни зізнаються, що з вікон будівлі постійно лунали крики затриманих, яких катували.

Іноді двері в'язниці відчинялися і звідти виходили змучені люди. Інших полонених відправляли до інших в'язниць, і вони зникали безвісти.

"Якщо і є пекло на Землі, то воно було тут", — прокоментував те, що відбувалося в місті 48-річний Сергій, який живе якраз навпроти в'язниці.

За даними журналістів, росіяни затримували місцевих мешканців через абсолютно надумані причини. Причиною для цього могло стати "неправильне" татуювання, випадково упущене слово або елемент одягу, який не сподобався військовим РФ.

"Вони хапали всіх, до кого могли дістатися: партизанів, активістів, будь-кого", — сказала містянка Лариса.

Так, одну з жінок у місті затримали на очах її сина-підлітка, вважаючи, що вона допомагає ЗСУ.

Російські катівні в Україні

Російські окупанти на захоплених українських територіях жорстоко знущаються з наших громадян. Російські катівні, братські могили знаходять у всіх звільнених українських населених пунктах: на Київщині, Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині.

Так, у Снігурівці Миколаївської області після звільнення від російських окупантів було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали їх знущанням.

Напередодні у Херсоні знайшли ще одну катівню, в якій окупанти жорстоко знущалися з українців. На одній зі стін жертви росіян намалювали хрест та прохання помолитися за них.

Раніше у звільненому Херсоні Служба безпеки України під час проведення стабілізаційних заходів знайшла засекречені документи ФСБ РФ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.

"Тікайте, а то розстріляють": в катівнях Харківщини згадують, як росіяни зустріли прихід ЗСУ

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