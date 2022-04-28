Якщо існує ризик опинитися в окупації: українцям дали 4 важливі поради

Якщо існує ризик опинитися в окупації: українцям дали 4 важливі поради

В Україні триває 64-та доба повномасштабного вторгнення Росії. У деяких населених пунктах існує ризик опинитися в окупації. Тож до цього треба про всяк випадок підготуватися інформаційно.

Кілька порад українцям дав Центр протидії дезінформації при РНБО.

Що важливо зробити, якщо є ризик опинитися в російській окупації:

Окупанти перевіряють або взагалі вилучають телефони. Тому бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та розсилці фейкових смс. Видаліть із систем безконтактної оплати свої картки, щоб не допустити можливості окупанту розраховуватися вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото/відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з "хмари" та видалити логін і пароль. Після цього видаліть файли з телефона. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один "черговий" телефон із найбільшою ємністю батареї та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. За можливості фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань, без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив’язки до адреси та власника.

Нагадаємо, шахраї вигадали три нових схеми ошуканства українців під час війни. Вони намагаються імітувати сайти "ПриватБанку", телефонують і представляються співробітниками оператора та повідомляють нібито про державні виплати в месенджерах.

Україні уперше вдалося повернути діток з окупованої території так званої "ДНР"

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