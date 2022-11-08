"Якщо комусь не подобається, купуйте самі": в РФ мобілізованим видали рвані рюкзаки, китайські фонарики та зламані ножі

Російським мобілізованим з міста Орла перед відправкою на війну до України видали рвані рюкзаки, китайські фонарики та зламані ножі.

Мобілізованим окупантам в РФ видали рвані рюкзаки, китайські фонарики та зламані ножі, через що росіяни записали звернення до губернатора регіону.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

За словами мобілізованих окупантів, їм доводиться приносити свої речі в пакетах або просити сім’ю купляти нормальне обмундирування.

“Не купуйте, будь ласка, рюкзаки, які рвуться не те, що не доїжджаючи до фронту - вони 300 км проїжджають і рвуться. Хлопці скаржаться на дерев'яні берці, на казанки, які ламаються одразу. На гумові чоботи, які можна одразу викинути. Ліхтарики китайські, які не горять”, – заявляють мобілізовані окупанти.

Водночас губернатор сказав, що всі ці речі росіян замінять. Проте купляли їх, бо іншого знайти нічого не змогли.

“Якщо комусь не подобається, купуйте самі, зараз виділили гроші. Усім не догодиш. Ось купили зараз гарне розвантаження, знайдуться ті, хто скаже, що колір не той. На смак та колір милий не будеш”, - сказав губернатор регіону.

Нагадаємо, що на звільненій частині Херсонщини виявлено тіла вбитих місцевих мешканців.

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