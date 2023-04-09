"Якщо Крим не наш, то він нічий": генерал-майор СБУ попередив про ядерну загрозу з боку РФ

Росіяни можуть розмістити ядерну зброю на півострові, щоб завадити його деокупації.

Росія може розмістити в окупованому Криму ядерну зброю для погроз світові її підірвати чи ліквідувати в разі, якщо українські війська зайдуть на півострів.

Таку думку ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун висловив у ефірі "Еспресо".

"Найприкріше, є думка на фоні заяв Росії про ядерну зброю у Білорусі, що насправді вони можуть розмістити її у Криму. І таким чином поставити світ перед фактом, що, якщо українці зайдуть на півострів, то ця зброя буде підірвана або ліквідована. Тобто, говорячи, якщо Крим не наш, то він нічий", – пояснив Ягун.

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"І це найбільша небезпека, яку я сьогодні собі передбачаю", – наголосив він.

Ексзаступник голови СБУ також переконаний, що всі інші заяви представників Росії про червоні лінії чи надзвичайні справи – це блеф.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що після Білорусі Росія планує розмістити свою ядерну зброю і в Криму. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає такий сценарій малоймовірним і вважає блефом усі ядерні погрози з боку РФ. "За 8 років Путін не наважився перевезти в Крим навіть якийсь маленький артилерійський боєприпас, я вже не кажу про ядерну зброю", – прокоментував Жданов.

Додамо, за оцінками заступника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна може деокупувати Крим за п’ять-сім місяців.

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