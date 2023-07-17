Якщо Кримський міст дуже пошкоджений, росіянам доведеться піти з Херсонської і Запорізької областей — експерт

В ніч проти 17 липня на незаконному Кримському мосту пролунали вибухи. Саме він є головною військовою артерією росіян на півдні.

Якщо Кримський міст було зруйновано або серйозно пошкоджено, росіянам доведеться відступити із окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

Таку думку сьогодні, 17 липня, в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив Віктор Ягун, військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник очільника СБУ (2014-2015 рр.).

"Зараз забезпечення 30% всього угруповання, яке знаходиться в Україні, йде через Крим, з тих 30%, це 90% через міст іде. Забезпечити постійне забезпечення угруповання, яке знаходиться в Криму, а також південні угруповання — Запорізької та Херсонської областей, за допомогою плавзасобів неможливо”, — сказав Ягун.

За його словами, близько 1,5 млн осіб залишаться без забезпечення через недієздатність Кримського мосту. Крім того, альтернативні шляхи для росіян закриті — міст у Чонгарі розбомблено, а узбережжя перебуває під вогневим контролем українських військ.

"Якщо так станеться їм (окупантам - ред.) треба виявляти "добру волю" і принаймні вийти з окупованих територій Запорізької та Херсонської області. Це стане питанням номер один для супротивника, і для них це буде дуже серйозний удар і іміджевий, і стратегічний”, — пояснив Віктор Ягун.

Нагадаємо, на Кримському мосту у ніч проти 17 липня пролунали щонайменше два вибухи. Вони сталися о 3:04 та 3:20. Чули їх у різних районах в Керчі. Є загиблі та постраждалі. Що відомо про удар по Кримському мосту читайте у матеріалі ТСН.ua.

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