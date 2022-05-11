"Якщо люди здатні відчувати біль інших": захисники Маріуполя просять про допомогу в екстракції з "Азовсталі"

"Якщо люди здатні відчувати біль інших": захисники Маріуполя просять про допомогу в екстракції з "Азовсталі"

Командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волина, який захищає Маріуполь на "Азовсталі", закликав допомогти реалізувати процедуру екстракції для українських військових.

Він наголосив, що морські піхотинці боряться і закликав "боротися за гарнізон Маріуполь".

Про це Волина написав у Мережі 11 травня.

"Я – морський піхотинець. Саме морська піхота навчила мене по-справжньому любити Україну! Любити сміливо та відчайдушно, любити зі зброєю в руках та у хвилини найбільшої небезпеки, любити надійно, хоробро та безкомпромісно! І поки б’ється моє серце, я відчуватиму чисту, безумовну та беззастережну любов до Батьківщини. Бо в ній – любов сина до рідної матері, брата до сестри, любов батька до своєї дитини! Ця любов не має меж!!!" – йдеться у дописі військового.

Він закликав весь світ та кожного допомогти реалізувати процедуру екстракції для захисників Маріуполя.

"Ми боремося... Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль та страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових! Морська піхота – вірні завжди!!!" – наголосив командир піхотинців.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що українська влада працює над застосуванням процедури екстракції поранених військових та медиків з "Азовсталі".

Водночас 10 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія блокує всі можливі варіанти евакуації поранених військових з "Азовсталі".

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